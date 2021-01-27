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Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс доллара вырос на 16,08 копейки и составил 75,51 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 67 317 сделок на сумму 292 миллиарда 758,786 миллиона рублей.

Курс евро увеличился на 4,64 копейки. Стоимость европейской валюты составила 91,54 рубля. Всего на ЕТС было заключено 7664 сделки на сумму 33 миллиарда 237,668 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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