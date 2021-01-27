Суд ограничил Михаилу Меню срок ознакомления с материалами дела до 1 февраля

Фото: АГН «Москва»/ Пресс-служба Басманного районного суда

Басманный суд Москвы ограничил бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом в среду, 27 января, рассказали в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, установив срок ознакомления с материалами дела до 1 февраля, сообщает ТАСС.

Задержание Михаила Меня по делу о растрате

18 ноября 2020 года Совфед одобрил задержание Меня по делу о растрате крупной суммы денег. В верхнюю палату парламента с запросом обратился генпрокурор Игорь Краснов. Позже в тот же день Меня задержали и предъявили ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии СК, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу для хищения бюджетных денег, которые были выделены в качестве кредита Министерством финансов РФ для поддержки Ивановской области. Михаил Мень вину в растрате не признал.

Кроме того, по данному делу были привлечены в качестве обвиняемых еще два фигуранта — бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

В настоящее время Мень находится под мерой пресечения в виде «запрета определенных действий». Ему нельзя выходить из дома более чем на два часа в день, а также общаться с фигурантами дела.

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