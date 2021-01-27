Суд назначил обвиняемому в нападении на правоохранителя запрет определенных действий

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Пресненский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужчине, который обвиняется в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста в субботу, 23 января. Об этом в среду, 27 января, рассказали в пресс-службе суда.

Данная мера будет действовать до 24 марта 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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