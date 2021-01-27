«Теперь официально!»: Киркоров и Гордиенко поедут на Евровидение-2021 от Молдовы

Евровидение-2021 / Фото: facebook.com / Eurovision Song Contest

Российский певец Филипп Киркоров и молдавская певица Наталья Гордиенко отправятся на Евровидение-2021.

— Теперь официально! Мы едем покорять Евровидение-2021, — написал Киркоров в своем Instagram-аккаунте.

Также он уточнил, что покорять международный фестиваль он будет вместе с Натальей Гордиенко.

— Готовим очень сладкую премьеру! Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим, — написал певец.

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