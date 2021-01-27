«Теперь официально!»: Киркоров и Гордиенко поедут на Евровидение-2021 от Молдовы
Российский певец Филипп Киркоров и молдавская певица Наталья Гордиенко отправятся на Евровидение-2021.
— Теперь официально! Мы едем покорять Евровидение-2021, — написал Киркоров в своем Instagram-аккаунте.
Также он уточнил, что покорять международный фестиваль он будет вместе с Натальей Гордиенко.
— Готовим очень сладкую премьеру! Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим, — написал певец.
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