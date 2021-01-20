«Ничему не удивлюсь»: Рудковская назвала условия победы Моргенштерна на Евровидении

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Если рэпер Моргенштерн поедет на Евровидение, то он вполне может завоевать симпатию публики эпатажем и харизмой. Такое мнение высказала музыкальный продюсер Яна Рудковская.

Ранее Моргенштерн заявил, что готов поехать на Евровидение.

— Если долго следить за конкурсом, то можно увидеть, что участвуют и побеждают в нем те, у кого высокий уровень вокала и достаточно сильная песня. Одним эпатажем там взять довольно непросто, — сказала Рудковская «Вечерней Москве». — Впрочем, Моргенштерн — парень креативный, амбициозный, всегда пытается реализовать новые идеи, как-то привлечь к себе внимание, что заслуживает уважения. К сожалению, на моей памяти артисты, которые ехали на Евровидение с не самым выдающимся вокалом, но выдающимся эпатажем, выступали не очень хорошо.

Рудковская отметила, что Моргенштерн — уникальный артист. Об этом говорит хотя бы то, за какой короткий промежуток времени ему удалось сделать такую головокружительную карьеру, пояснила собеседница «ВМ»:

— И это действительно очень здорово. Проблема в том, что у Евровидения уже довольно сложившаяся аудитория, новые зрители, конечно, появляются, но их не так много. Моргенштерн крайне популярен в России, но если включить его песни в других странах, то люди просто могут не понять, как он занимает первые места в нашей стране. Вот если бы на Евровидение поехали Little Big, то, по моему мнению, они заняли бы высокие позиции. Удастся ли это сделать Моргенштерну, будет зависеть от того, насколько серьезно он отнесется к конкурсу, насколько сильным получится хит и как он подтянет вокал.

Несмотря на то, что у Евровидения действительно есть свои сложившиеся традиции, Рудковская считает, что никогда нельзя точно угадать, на чьей стороне окажутся симпатии аудитории. Может, людям захочется чего-то нового, и этим новым станет Моргенштерн?

— На самом деле возможно все, я уже ничему не удивлюсь. Да и Моргенштерн — далеко не самый плохой вариант, по крайней мере, его выступление будет небанальным, он точно сделает что-то уникальное. И, как знать, может, зарубежная аудитория примет его так же, как принимает наша. Моргенштерн — очень талантливый, больше шоумен, чем певец, но вообще-то шоуменов в Европе любят. Может, уже и не нужно выделяться какими-то особенными вокальными данными, как у Билана, а просто поехать на конкурс и попробовать всех очаровать, — заключила продюсер.

Рудковская резюмировала, что понаблюдать за выступлением артиста на Евровидении в любом случае будет очень интересно. Даже если он не займет первое место, то точно найдет, чем удивить и покорить публику.

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