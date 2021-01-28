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Автобус загорелся на востоке Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Автобус загорелся на востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Измайловский проспект, 71 Карта всех событий

Автобус загорелся на Измайловском проспекте на востоке Москвы. Об этом в четверг, 28 января, рассказали в пресс-службе столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на Измайловском проспекте, в районе дома 71. Огонь охватил площадь около 20 квадратных метров. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС.

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