Нелегальную мансарду снесли на северо-западе Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова, 2к1 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа мансарды, незаконно возведенной в Северо-Западном административном округе столицы.

Нелегальную постройку площадью 472 квадратных метра обнаружили в районе Щукино по адресу улица Маршала Бирюзова, дом 2, корпус 1. Мансардный этаж надстроили к одноэтажному административно-производственному зданию.

Участок был предоставлен юридическому лицу по договору аренды без права возведения временных и капитальных зданий и сооружений. Разрешение на возведение мансарды отсутствовало, объект не состоял на государственном кадастровом и техническом учете.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, площадь самостроя превышала 40 процентов здания. В настоящее время незаконная надстройка демонтирована, здание возвращено к первоначальному виду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что объект самостроя снесли в Битцевском лесу на юге Москвы.

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