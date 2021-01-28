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«Уверенная» зимняя погода вернется в Россию в начале февраля
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Уверенная» зимняя погода вернется в Россию в начале февраля

Татьяна Плотникова

Общество

В начале февраля температура в регионах центральной части России вернется к климатической норме. Об этом в четверг, 28 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Февраль начнется с уверенной и нормальной зимней погоды, — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, в понедельник, 1 февраля, прогнозируется около шести-семи градусов ниже нуля, что лишь на два градуса превышает нормативные показатели, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в Москве в начале февраля также ожидается похолодание: дневная температура воздуха составит до минус шести градусов, а ночью похолодает до минус десяти градусов.

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погода в РоссииРоман ВильфандГидрометцентр РФ
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