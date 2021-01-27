Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале февраля

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В начале февраля в Москве ожидается похолодание. Об этом в среду, 27 января, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, теплая погода в Москве задержится еще на два дня. Уже в субботу, 30 января, ночная температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов. В воскресенье, 31 января, станет еще холоднее — ночью минус 7–12, а днем — минус 2–7 градусов.

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в столице 1 и 2 февраля. Дневная температура воздуха составит до минус 6 градусов, а ночью похолодает до минус 10 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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