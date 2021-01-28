Эксперт предложил способы продлить работу смартфона без подзарядки

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Пользователи смартфонов могут помочь своим гаджетам «дотянуть» до конца дня без дополнительной подзарядки, если воспользуются рядом приемов. Об этом рассказал в четверг, 28 января, эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Специалист порекомендовал владельцам смартфонов возрастом один-два года с операционной системой Android снизить частоту обновления экрана до 60 Герц, а также максимально снизить разрешение — это ощутимо влияет на длительность работы гаджета без подзарядки.

Помимо этого можно отказаться от функции автояркости, а также использовать черные обои и темную тему оформления, если на смартфоне OLED-экран, отметил Гриценко.

Расход заряда батареи возрастает при плохом качестве сотовой связи, поэтому рекомендуется использовать для голосовых звонков и сообщений Wi-Fi: так тратится намного меньше энергии, чем при передаче сигнала через сотовые сети.

Эксперт также предлагает для экономии заряда батареи отключить передачу данных через 4G/LTE, автоматическую синхронизацию приложений и частые уведомления, а также отключить от смартфона «умные» часы и фитнес-трекеры. Поможет и выключение вибрации.

Сильнее всего разряжают батарею видеозвонки, съемка видео и фото на камеру, 3d игры и рендеринг видео, поэтому рекомендуется сократить использование данных опций, рассказал Гриценко агентству «Прайм».

Ранее эксперт Роскачества перечислил случаи, когда опасно заряжать смартфон.

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