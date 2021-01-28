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Эксперт предложил способы продлить работу смартфона без подзарядки
Фото: pixabay.com

Эксперт предложил способы продлить работу смартфона без подзарядки

Татьяна Плотникова

Технологии

Пользователи смартфонов могут помочь своим гаджетам «дотянуть» до конца дня без дополнительной подзарядки, если воспользуются рядом приемов. Об этом рассказал в четверг, 28 января, эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Специалист порекомендовал владельцам смартфонов возрастом один-два года с операционной системой Android снизить частоту обновления экрана до 60 Герц, а также максимально снизить разрешение — это ощутимо влияет на длительность работы гаджета без подзарядки.

Помимо этого можно отказаться от функции автояркости, а также использовать черные обои и темную тему оформления, если на смартфоне OLED-экран, отметил Гриценко.

Расход заряда батареи возрастает при плохом качестве сотовой связи, поэтому рекомендуется использовать для голосовых звонков и сообщений Wi-Fi: так тратится намного меньше энергии, чем при передаче сигнала через сотовые сети.

Эксперт также предлагает для экономии заряда батареи отключить передачу данных через 4G/LTE, автоматическую синхронизацию приложений и частые уведомления, а также отключить от смартфона «умные» часы и фитнес-трекеры. Поможет и выключение вибрации.

Сильнее всего разряжают батарею видеозвонки, съемка видео и фото на камеру, 3d игры и рендеринг видео, поэтому рекомендуется сократить использование данных опций, рассказал Гриценко агентству «Прайм».

Ранее эксперт Роскачества перечислил случаи, когда опасно заряжать смартфон.

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