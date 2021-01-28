Более 100,7 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за все время пандемии провели более 100,7 миллиона тестирований на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные Роспотребнадзора в четверг, 28 января.

За минувшие сутки в стране провели 397 тысяч тестирований на COVID-19. Под наблюдением врачей в РФ остаются 646 312 человек с подозрением на коронавирус.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как остановить колебания заболеваемости COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Центре Гамалеи оценили перспективы победы над пандемией COVID-19