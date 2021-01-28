В центре Гамалеи оценили перспективы победы над пандемией COVID-19

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Пандемия коронавирусной инфекции близится к окончанию. Такое мнение в среду, 27 января, выразил сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов.

По словам специалиста, есть все показатели того, что пандемия пошла на спад, «видно начало конца». Вирусолог также отметил, что окончательно пандемия завершится, когда 70-80 процентов людей проконтактируют с вирусом.

Важную роль в победе над COVID-19 играет вакцинация, данные о ее эффективности появятся уже через несколько месяцев, рассказал Ершов.

Эксперт также допустил, что уже к лету 2021 года можно будет отменить все ограничительные меры, введенные для борьбы с пандемией, сообщает URA.RU.

Ранее сообщалось, что столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5924 пациента за последние 24 часа. Отмечается, что за минувшие сутки зафиксировано 1837 новых случаев заболевания. За 24 часа госпитализировали 1036 человек, скончались 75.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что двойной запас коечного фонда позволяет вернуть часть перепрофилированных на лечение пациентов с коронавирусом клиник столицы в прежний формат работы. Глава города отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве постепенно улучшается, однако горожанам следует быть острожными, соблюдать меры санитарной безопасности.

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