Более двух миллионов SMS с результатами тестов на COVID-19 пришло москвичам с конца ноября

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С конца ноября 2020 года москвичи получили более двух миллионов SMS-сообщений с результатами тестов на коронавирус. Об этом в четверг, 28 января, рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Отмечается, что созданная в столице единая цифровая платформа помогает оперативно оповещать людей о результатах ПЦР-тестов, сделанных в городских медицинских учреждениях.

— В основе платформы — единый лабораторный сервис: все результаты исследований на коронавирус, сделанные в городских учреждениях, сразу попадают в электронную медицинскую карту и доступны врачу и пациенту, а положительные — в режиме онлайн поступают в единый регистр заболевших, — отметили в пресс-службе.

SMS-оповещения приходят как в случае положительного результата, так и отрицательного. Рассылка была создана для того, чтобы москвичи могли оперативно узнавать о состоянии здоровья и в случае необходимости принять все меры предосторожности.

Взрослые горожане могут сдать тест на коронавирус по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. Жители столицы, не достигшие 18 лет, сдают анализы в любой из 45 детских поликлиник. Результаты появятся на электронной медкарте в течение трех дней, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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