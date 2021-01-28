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Курс доллара поднялся выше 76 рублей, евро подорожал до 92 рублей
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Курс доллара поднялся выше 76 рублей, евро подорожал до 92 рублей

Виктория Родимкина

Экономика

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снижался на 0,01 процента — до 75,84 рубля, евро подешевел на 0,09 процента — до 91,76 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 28 января.

Однако по состоянию на 10:01 курс доллара перешел к росту и превысил отметку в 76 рублей впервые с 1 декабря 2020 года. Евро подорожал до 92 рублей впервые с 5 января.

На 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи снижался на 0,73 процента — до 3319,16 пункта. Индекс РТС опускался на 1,04 процента. Он составил 1378,58 пункта.

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