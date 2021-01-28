Сергей Собянин поздравил худрука Театра имени Маяковского с днем рождения

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя Московского академического театра имени Маяковского Миндаугаса Карбаускиса. Соответствующая телеграмма опубликована в четверг, 28 января, на официальном портале главы города.

Мэр столицы отметил, что спектакли Карбаускиса покоряют Москву, а также открывают поклонникам новые грани драматургии. По словам Сергея Собянина, под руководством Карбаускиса театр держит высокую планку и радует зрителей яркими премьерами.

СПРАВКА «ВМ»

Миндаугас Карбаускис родился в 1972 году в поселку Найсяй Литовской ССР.

В 2011 году его назначили художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Он поставил спектакли «Таланты и поклонники», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Кант», «Плоды просвещения», «Обломов», «Йокнапатофа» и другие.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса