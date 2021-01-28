Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин поздравил худрука Театра имени Маяковского с днем рождения
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин поздравил худрука Театра имени Маяковского с днем рождения

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя Московского академического театра имени Маяковского Миндаугаса Карбаускиса. Соответствующая телеграмма опубликована в четверг, 28 января, на официальном портале главы города.

Мэр столицы отметил, что спектакли Карбаускиса покоряют Москву, а также открывают поклонникам новые грани драматургии. По словам Сергея Собянина, под руководством Карбаускиса театр держит высокую планку и радует зрителей яркими премьерами.

СПРАВКА «ВМ»

Миндаугас Карбаускис родился в 1972 году в поселку Найсяй Литовской ССР.

В 2011 году его назначили художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Он поставил спектакли «Таланты и поклонники», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Кант», «Плоды просвещения», «Обломов», «Йокнапатофа» и другие.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса

поздравления мэраМоскваСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов

Какой он — театр будущего

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Все мнения
О проекте