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Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в несогласованных акциях
Фото: duma.mos.ru / Московская городская дума

Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в несогласованных акциях

Юлия Ямпольская

Город

В ходе мониторинга Сети и социальных сетей были выявлены публикации, которые содержат информацию с призывами к участию граждан в несанкционированных акциях. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Уточняется, что распространение, а также предоставление технических возможностей для распространения данных с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных акциях создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Столичная прокуратура вынесла главам пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения.

Помимо этого шести лицам, которые призывают к участию 31 января 2021 года в несогласованной акции на Лубянской и Старой площадях в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий. В прокуратуре напомнили, что организация такого мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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