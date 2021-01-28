Банан и Белый Орел: продюсер «Маски» рассказала о новых героях шоу

Фото: Телеканал НТВ

Дизайн новых костюмов шоу «Маска» раскрыла продюсер проекта Юлия Сумачева. Об этом сообщает News.ru.

— Одним из героев передачи будет Банан. Эта маска взята нами из американской версии программы. Мне очень понравился данный образ — он сразу вызывает улыбку, — поделилась продюсер.

По ее словам, костюм для этого героя будет самым легким: его вес составит порядка 13 килограммов. Всего запланировано 14 персонажей, которые будут принимать участие в шоу. Еще одним героем станет Белый Орел. Эта маска — российская, оригинальная.

— Одна из деталей костюма сделана из овода колеса, чтобы держать перья. Это будет необычный герой, — добавила Юлия Сумачева.

Звездам, которые согласились принимать участие в проекте, предлагают на выбор маски. Изначально было 30 вариантов, из которых осталось только 14.

Читайте также: «Теперь официально!»: Киркоров и Гордиенко поедут на Евровидение-2021 от Молдовы