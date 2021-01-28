Доля ипотеки с низким первым взносом в России выросла за год до 40 процентов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Доля ипотечных кредитов на покупку первичного жилья с низким первоначальным взносом выросла до 40 процентов за один год. Об этом сообщается в материале Центробанка о развитии банковского сектора России в декабре 2020 года.

Сообщается, что в 2019 году этот показатель составлял 24 процента. Российские банки стали выдавать больше кредитов с низким первоначальным взносом.

— Причем в сегменте кредитования на покупку жилья на первичном рынке (а льготы распространяются именно на эту часть) эта доля выросла еще больше — до 40 процентов с 24 процентов, — уточняется в материалах.

По словам директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, этот рост не является существенным, он не превышает исторических значений.

Кроме того, известно, что доля выдач ипотеки по льготной программе под ставку 6,5 процента в декабре снизилась: она составила около 20 процентов. Всего с момента запуска программы было выдано свыше 1 триллиона рублей в качестве ипотечных кредитов, сообщает ТАСС.

Читайте также: Процедура получения налогового вычета при покупке недвижимости будет упрощена