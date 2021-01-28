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Церемония прощания с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько прошла в Москве
Фото: ТАСС / Александр Щербак

Церемония прощания с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько прошла в Москве

Виктория Родимкина

Общество

В Москве прошла церемония прощания с бывшим вице-премьером России Сергеем Приходько. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти Сергея Приходько стало известно 26 января. Он скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Прощание с политиком прошло в ритуальном зале Центральной клинической больницы в столице.

На церемонию пришли его коллеги по работе в правительстве. Среди них — бывший глава кабмина Дмитрий Медведев, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и многие другие.

СПРАВКА «ВМ»

Сергей Приходько стал помощником президента РФ в 1997 году. После этого он занимал должность замруководителя администрации, начальника управления президента России по внешней политике. В 2012 году стал первым заместителем руководителя аппарата правительства, а через год — руководителем аппарата правительства России.

В 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата кабмина.

Ранее по теме: Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько

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