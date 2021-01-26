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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько

Виктория Родимкина

Общество

Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье умершего бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 26 января.

— Сегодня утром пришло очень печальное известие. Скончался Сергей Эдуардович Приходько. Президент глубоко соболезнует в связи с этой утратой. Направил телеграмму семье Приходько, — сказал Дмитрий Песков.

В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, сообщается, что опыт Сергея Приходько был востребован в разных ответственных направлениях государственной работы.

Президент отметил вклад бывшего вице-президента РФ в укрепление внешнеполитических позиций России. Во время сложных переговоров Сергей Эдуардович действовал собранно и надежно, говорится в сообщении.

О смерти Сергея Приходько стало известно утром 26 января. Причины смерти бывшего вице-премьера России не сообщались.

СПРАВКА «ВМ»

Сергей Приходько стал помощником президента РФ в 1997 году. После этого он занимал должность замруководителя администрации, начальника управления президента России по внешней политике. В 2012 году стал первым заместителем руководителя аппарата правительства, а через год — руководителем аппарата правительства России.

В 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата кабмина.

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