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Соцсети начали удалять призывы к подросткам об участии в незаконных акциях
Фото: pixabay.com

Соцсети начали удалять призывы к подросткам об участии в незаконных акциях

Виктория Родимкина

Происшествия

Социальные сети в России и других странах начали удалять призывы к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора в четверг, 28 января.

Администрациям соцсетей направлены уведомления о необходимости удаления информации, содержащей призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

— Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что своевременное удаление запрещенной информации позволит сократить число подростков на незаконных акциях, а также предотвратить возможное их травмирование.

Согласно закону, нарушение повлечет за собой штраф в размере от 800 тысяч рублей до четырех миллионов рублей.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Читайте также: Социальные сети в России оштрафуют за вовлечение подростков в незаконные акции

Роскомнадзорнесогласованная акциясоцсети
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