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Обвиняемого в насилии в отношении правоохранителей в ходе незаконной акции задержали в Москве
Фото: СК РФ

Обвиняемого в насилии в отношении правоохранителей в ходе незаконной акции задержали в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

В столице продолжается расследование уголовного дела по признакам применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Об этом в четверг, 28 января, сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

Отмечается, что 23 января молодой человек, который принимал участие в несанкционированной акции, нанес сотрудникам ОМОНа и полиции удары руками и ногами по частям тела. Ранее фигуранта объявили в федеральный розыск. Его местонахождение было установлено на территории Псковской области.

На данный момент молодого человека 2000 года рождения задержали, он допрашивается в качестве обвиняемого. Кроме того, его подозревают в совершении еще двух аналогичных эпизодах преступлений.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Читайте также: МВД возбудило уголовные дела после несанкционированных акций в России

СК по МосквеМоскванесанкционированная акция
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