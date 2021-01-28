Вертолет Ми-8 после посадки зацепил лопастями здание в поселке под Красноярском

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Вертолет Ми-8 в поселке Богучаны Красноярского края после посадки зацепил лопастями здание. Об этом сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова в четверг, 28 января.

— После посадки вертолета Ми-8АМТ на взлетно-посадочную полосу аэродрома Богучаны в процессе заруливания на перрон произошло касание лопастями несущего винта вертолета наземной конструкции, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на борту вертолета находились 25 человек, среди них три члена экипажа и 22 пассажира. Никто из них не пострадал в результате случившегося. Лопасти несущего и рулевого винта вертолета получили повреждения.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проведет проверку по факту произошедшего, добавили в ведомстве.

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