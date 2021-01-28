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Около 13 тысяч машин проехали по новой развязке в Химках
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около 13 тысяч машин проехали по новой развязке в Химках

Елена Фролова

Транспорт

Порядка 13 тысяч машин проехали по Репинской развязке в Химках за сутки после ее открытия. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

— Мы открыли дорогу в Химках, и в первый день проехали 13 тысяч машин при мощности в 14 тысяч, — сообщил губернатор.

Напомним, что во вторник, 26 января, было запущено движение по транспортной развязке на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе в Химках. В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин.

Благодаря этому улучшилась транспортная доступность для 260 тысяч жителей городского округа. Также новая развязка предоставила водителям обновленный проезд к промышленной части города.

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ХимкиАндрей ВоробьевМосковская область
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