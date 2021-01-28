Елена Борщева не смогла сдержать слез на прощании со стендапером Шаляпиным

Фото: instagram.com/lenaborshcheva

Экс-участница шоу Comedy Woman Елена Борщева расплакалась во время прощания со стендапером Александром Шаляпиным. Об этом сообщили журналисты, которые присутствовали на мероприятии в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища.

— Я всегда к нему относилась с большим уважением. Очень жаль, что все так произошло, — цитирует юмористку Teleprogramma.pro, отметив, что Борщева больше не смогла произнести ни слова из-за переполнявших эмоций.

Ранее стало известно, что Шаляпина нашли мертвым в его квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Предварительная версия — самоубийство. Позже стало известно, что артист страдал от депрессии и боролся с алкогольной зависимостью.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Шаляпин родился в 1979 году. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Карпов», «Крапленый», «Опережая выстрел», «Бессонница», «Под прикрытием».

В качестве комика начал выходить на сцену в 2010 году. Поначалу это были клубы, где он проводил вечеринки «Стендап-проект». С осени 2012 года до ноября 2014 года был постоянным участником проекта Stand Up.

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