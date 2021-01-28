В НИИ гриппа сообщили, что мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцин

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Новые мутации коронавируса, в частности те, что были выявлены в Великобритании, ЮАР и Японии, не влияют на эффективность вакцин, которые были разработаны в России и за границей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов в четверг, 28 января.

— Вакцинные препараты, которые сегодня доступны и у нас в стране, и за рубежом, они эффективны, новые возбудители не влияют на их эффективность, — цитирует Дмитрия Лиознова РИА Новости.

Напомним, новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного.

Новый штамм вируса в ЮАР был идентифицирован в конце 2020 года. Главный эпидемиолог страны Салим Абдула Карим уточнил, что этот штамм оказался наиболее заразным, чем другие виды мутаций вируса.

Также новая мутация коронавируса была выявлена специалистами научного центра в Японии. Ученые сообщили, что этот штамм отличается от тех, что распространяются в Британии или ЮАР.

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