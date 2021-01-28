Владимир Путин оценил ситуацию с производством препаратов для вакцинации

Фото: Администрация Президента РФ

Промышленное производство препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции в России работает с опережением графика по количеству выпущенных лекарств. Об этом в четверг, 28 января, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

По его словам, в эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, было привито 68 миллионов человек.

— Примерно на такие же показатели должны выйти по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией, — цитирует Путина РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вакцинацию от COVID-19 в Москве ежедневно проходят от 12 до 15 тысяч человек