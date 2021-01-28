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Вакцинацию от COVID-19 в Москве ежедневно проходят от 12 до 15 тысяч человек
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Вакцинацию от COVID-19 в Москве ежедневно проходят от 12 до 15 тысяч человек

Юлия Ямпольская

Город

Каждый день вакцинацию от коронавирусной инфекции проходят от 12 до 15 тысяч жителей столицы. Об этом в четверг, 28 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на данный момент в городе привились 320 тысяч горожан. Записываются на вакцинацию ежедневно от 17 до 25 тысяч москвичей.

Кроме того, она отметила, что пожилые люди активно делают прививку.

— Отвакцинировали всех первым компонентом и вчера приступили к вакцинации вторым компонентом, до конца недели эту вакцинацию закончим, — рассказала заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что в столице свободна половина коечного фонда в стационарах для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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