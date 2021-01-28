Сходный с коронавирусом патоген был найден в образцах 2010 года

Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В образцах материала летучих мышей 2010 года ученые обнаружили патоген, схожий с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Исследованием занимались ученые из лаборатории Института Пастера в Пномпене. Взятые у летучих мышей на северо-востоке Камбоджи в 2010 году образцы они сравнили со структурой COVID-19. Оказалось, обнаруженный патоген на 92,6 процента схож с вирусом SARS-CoV-2, который и вызывает коронавирус.

Первые заражения коронавирусом были зафиксированы в городе Ухань в конце 2019 года. Ученые из Камбоджи смогли найти самый близкий COVID-19 образец патогена за пределами Китая.

По данным ВОЗ, источник заражения коронавирусом стоит искать в Ухане. По одной из версий COVID-19 передался человеку от летучих мышей.

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