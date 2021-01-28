Владимир Путин заявил о постепенном отступлении пандемии в России

Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Пандемия коронавирусной инфекции в стране постепенно отступает. Об этом в четверг, 28 января, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

По его словам, российские власти эффективно борются с коронавирусом.

— Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел, — отметил глава государства.

Путин отметил, что на 100 тысяч населения в России примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах. Президент РФ добавил, что число летальных исходов из-за коронавируса ниже по сравнению с другими странами мира, сообщает РИА Новости.

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