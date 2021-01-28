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Владимир Путин оценил принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин оценил принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом

Кирилл Николаев

Общество

Принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом соответствуют уровню угрозы. Об этом в четверг, 28 января, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

По его словам, данные меры в целом дают положительный результат. Путин призвал федеральные и региональные власти работать слаженно на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Также глава государства заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в стране постепенно отступает. По его словам, на 100 тысяч населения в России примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах.

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