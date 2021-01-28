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Французских полицейских ждут санкции за танцы без масок
Фото: pixabay.com

Французских полицейских ждут санкции за танцы без масок

Виктория Федотова

В мире

В отношении трех десятков полицейских из Франции будут применены административные санкции за то, что они танцевали без соблюдения дистанции, игнорируя комендантский час.

По данным префектуры полиции, фуршет был организован в полицейском участке Обервилье в период действия комендантского часа и без каких-либо мер социальной дистанции. Об этом сообщается в Twitter.

На кадрах видно, как десятки полицейских танцуют под «Макарену», их лица скрыты, но они обнимаются, едят и пьют. С 15 декабря во Франции действует комендантский час, закрыты музеи, театры, рестораны, бары.

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