Французских полицейских ждут санкции за танцы без масок

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В отношении трех десятков полицейских из Франции будут применены административные санкции за то, что они танцевали без соблюдения дистанции, игнорируя комендантский час.

По данным префектуры полиции, фуршет был организован в полицейском участке Обервилье в период действия комендантского часа и без каких-либо мер социальной дистанции. Об этом сообщается в Twitter.

En plein couvre-feu, ce commissariat a tenu un pot de départ, sans masque, sans distanciation sociale, alors que ces rassemblements sont interdits.

Bienvenue au commissariat d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. pic.twitter.com/ToApjj2on9 — Loopsider (@Loopsidernews) January 27, 2021

На кадрах видно, как десятки полицейских танцуют под «Макарену», их лица скрыты, но они обнимаются, едят и пьют. С 15 декабря во Франции действует комендантский час, закрыты музеи, театры, рестораны, бары.

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