«Случайно выбросил»: Джаред Лето рассказал, как потерял свой «Оскар»

Фото: instagram/jaredleto

Американский актер Джаред Лето потерял свою статуэтку «Оскар». Об этом он рассказал на вечернем шоу с Джеймсом Корденом на его YouTube-канале.

Актер уточнил, что награда была потеряна во время его переезда в новый дом в Лос-Анджелесе. По словам Лето, статуэтка «исчезла каким-то таинственным образом». Он предполагает, что ее могли украсть во время сборов.

— Я узнал, что она пропала, вот уже более трех лет назад. Я этого не знал и не думаю, что кто-то хотел бы мне сообщать об этом, — объяснил артист.

Несмотря на тщательные поиски, «Оскар» найти не удалось. Лето выразил надежду, что награда находится в надежных руках, а не оказалась на свалке.

— Ведь это ценная вещь, вряд ли кто-то случайно выбросил ее в мусорное ведро. Надеюсь, за ней тщательно ухаживают, — отметил актер.

До потери Лето случайно оставил вмятину на статуэтке, ударив ее о перила, рассказал еще одну историю артист.

Джаред Лето получил «Оскар» в 2014 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей» в 2014 году.

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