Роспотребнадзор опечатал кальянную на Мясницкой улице

Фото: Малакмадзе Анна

Россия, Москва, Мясницкая улица Карта всех событий

Кальянную HookahPlace на Мясницкой улице опечатали из-за нарушения запрета на ночную работу в период пандемии COVID-19. Об этом рассказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

По его словам, заведение работало с 23:00 до 6:00, несмотря на запрет. За нарушение руководство кальянной должно будет выплатить штраф до 500 тысяч рублей или временно приостановить работу заведения.

— Управлением возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП, которая предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, — рассказал Мустафаев.

В настоящее время кальянная была опечатана, добавил эксперт. Отмечается, что материалы дела проходят подготовку для передачи в суд, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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