Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара вырос на 69,98 копейки и составил 76,23 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 68 324 сделки на сумму 301 миллиард 2,559 миллиона рублей.

Курс евро увеличился на 74,01 копейки. Стоимость европейской валюты составила 92,28 рубля. Всего на ЕТС было заключено 9625 сделок на сумму 44 миллиарда 542,026 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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