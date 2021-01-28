Суд арестовал блогера Лакеева за хулиганство на несогласованной акции

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Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца 18-летнего TikTok-блогера Константина Лакеева по обвинению в хулиганстве и повреждении автомобиля спецслужб во время несанкционированной акции 23 января. Об этом в четверг, 28 января, рассказали в пресс-службе суда.

Блогер будет находиться под стражей до 23 марта 2021 года, сообщает ТАСС.

Лакеева задержали 27 января. На допросе он рассказал, что кидался в автомобиль снежками и несколько раз пнул его. Блогер раскаялся в содеянном и извинился перед госслужащим и полицейским.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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