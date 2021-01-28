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«Я так тебя люблю»: Кети Топурия опубликовала фото с новорожденным сыном
Фото: instagram.com/keti_one_official

«Я так тебя люблю»: Кети Топурия опубликовала фото с новорожденным сыном

Кирилл Николаев

Звезды

Российская певица, вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с новорожденным сыном.

— Я так тебя люблю, — написала артистка в комментариях к посту.

Напомним, в ноябре Кети Топурия официально зарегистрировала свои отношения с бизнесменом Львом Деньговым, с которым она встречалась с 2018 года. Первым мужем певицы был предприниматель Лев Гейхман. Их брак длился четыре года. У бывших супругов есть общая дочь Оливия.

В четверг, 21 января, у певицы родился сын. Малыша назвали Адам.

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Кети Топуриясынфото
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