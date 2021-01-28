Все желающие пенсионеры смогут вакцинироваться от COVID-19 в Москве

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Все желающие столичные пенсионеры смогут пройти вакцинацию от COVID-19 без ограничений. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала Россия-24.

По словам вице-мэра, жители Москвы старше 60 лет могут получить прививку от коронавируса в полном объеме. Она добавила, что у привитых пожилых людей почти не наблюдались побочные реакции на вакцину.

Чем больше жителей столицы подключатся к программе вакцинации, тем быстрее будет расти иммунная прослойка, отметила заместитель мэра.

— На сегодняшний день у нас привито более 320 тысяч москвичей. Ежедневно вакцинацию проходят от 15 тысяч до 20 тысяч москвичей, а записываются от 17 тысяч до 25 тысяч москвичей, — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, среди получивших прививку москвичей более 330 человек старше 90 лет и девять человек старше 100 лет.

Заммэра уточнила, что в настоящее время власти могут обеспечить прививкой от коронавируса всех желающих. Для соответствия спросу в столице планируется открытие новых пунктов вакцинации. В каждом медцентре организована четкая логистика, помогающая желающим привиться держать социальную дистанцию и не стоять в очередях, рассказала Анастасия Ракова.

— Поэтому мы стараемся обеспечить все потребности москвичей: кто готов ходить в поликлинику, тот имеет возможность записаться в поликлинику, где открыто 100 пунктов вакцинации с 08:00 до 20:00 по московскому времени, семь дней в неделю. Кто хочет прививаться в частных клиниках, пожалуйста, мы заключили 70 соглашений, и 40 частных клиник начали уже вакцинировать прикрепленное население, — пояснила заммэра.

Она добавила, что в Москве есть пункты вакцинации, которые открыты рядом с фудкортом или в «Геликон-опере». Разнообразие позволит москвичам выбрать понравившийся вариант и сделать прививку от COVID-19. В подобных пунктах можно вакцинироваться без предварительной записи по живой очереди.

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