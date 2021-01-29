Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни февраля

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Февраль начнется для столичного региона с морозной и облачной погоды. Об этом в четверг, 28 января рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как уточнила синоптик, световой день уже значительно прибавился, небо уже не такое низкое, как в декабре. Однако солнечная погода пока не предвидится.

Температура воздуха в ночь на 1 февраля в столичном регионе опустится до шести-одиннадцати градусов ниже нуля, днем ожидается минус четыре-девять градусов. Во вторник, 2 февраля, столбики термометров ночью достигнут отметки минус тринадцать градусов, днем — пять-десять градусов ниже нуля.

Также метеорологи прогнозируют осадки: снежный покров может увеличиться на пять сантиметров, сообщает «Российская газета».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице в феврале ожидается мягкая снежная зима с комфортными морозами, при этом средняя температура за месяц превысит на градус–полтора климатическую норму.

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