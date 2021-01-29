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В МВД назвали основания отмены штрафов в непогоду
Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

В МВД назвали основания отмены штрафов в непогоду

Татьяна Плотникова

Общество

Штрафы за нарушение правил дорожного движения, выписанные автовладельцам в сложных погодных условиях, могут быть отменены по определенным основаниям. Об этом в пятницу, 29 января, рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел России.

В ведомстве напомнили, что в качестве доказательств по административным делам, в которым относятся нарушения ПДД, могут использоваться показания специальных технических средств, включая стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений.

Если записи подтвердят, что правила дорожного движения были нарушены непреднамеренно, в условиях непогоды — например, если не была видна дорожная разметка из-за снегопада — в Госавтоинспекции могут отменить наложенный штраф, сообщает ТАСС.

Ранее в России предложили увеличить срок действия скидки при быстрой оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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