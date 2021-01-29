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Невролог объяснил, когда головная боль требует обращения к врачу
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Невролог объяснил, когда головная боль требует обращения к врачу

Татьяна Плотникова

Здоровье

Головная боль является поводом для обязательного обращения за медицинской помощью в ряде случаев. Об этом в пятницу, 29 января, рассказал врач-невролог Павел Бранд.

Эксперт отметил, что терпеть головную боль не следует, поскольку неясно, как она будет развиваться в дальнейшем — утихнет или усилится. Поэтому рекомендуется принять обезболивающее средство.

Поводом для обращения к врачу является ситуация, когда головная боль заставляет прибегать к обезболивающим слишком часто.

— Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц – точно необходимо обратиться к врачу, — подчеркнул Бранд.

Что касается выбора обезболивающих препаратов, сделать его самостоятельно можно лишь для единичных случаев, рекомендуется любой нестероидный противовоспалительный препарат. Однако при необходимости частого использования таких лекарств следует обратиться за медицинской консультацией.

Медикам известна так называемая абузусная головная боль — боль, связанная с неправильным приемом обезболивающих препаратов, поэтому лучше не злоупотреблять таблетками, а своевременно обратиться за медицинской помощью, рассказал Бранд в интервью радио Sputnik.

Ранее медик перечислила признаки «самоубийственной» головной боли.

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