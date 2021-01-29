Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россияне стали экономить на петардах и фейерверках
Фото: freeimages.com

Россияне стали экономить на петардах и фейерверках

Татьяна Плотникова

Общество

Жители России в новогодний период перед наступлением 2021 года приобрели гораздо меньше пиротехнических изделий и тратили на них меньше денег, чем в аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствует информация платформы фискальных данных «Такском» в пятницу, 29 января.

Эксперты подсчитали, что средняя цена на фейерверк в декабре 2020 года выросла на 22 процента, до 387 рублей. Продажи сократились на 11 процентов в декабре 2020 года и на 24 процента в январе 2021 года.

Средняя цена на петарды составила 88 рублей в декабре и 81 рубль в январе, продажи уменьшились на 17 и на 27 процентов соответственно.

Лишь в категории хлопушек зафиксирован рост продаж, хотя и несущественный — всего два процента. При этом цена данного пиротехнического изделия выросла на девять процентов.

Председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин выразил мнение, что сокращение продаж петард и фейерверков стало следствие сокращения доходов населения в период пандемии коронавирусной инфекции: люди стремятся сэкономить.

— Если средний чек пакета пиротехнических изделий ранее был 3,5 тысячи рублей, то в этом году (могу сказать по собственному опыту) средний чек был 1,5 тысячи, то есть менее 50 процентов от того, что было ранее, — цитирует эксперта RT.

Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций разъяснили новые правила использования пиротехники в помещениях, которые вступили в силу с 1 января 2021 года.

Читайте также: Врач скорой рассказал, как правильно обработать ожог от пиротехники

пиротехника и фейерверкирасходы россиянпетарда
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Все мнения
О проекте