Россияне стали экономить на петардах и фейерверках

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Жители России в новогодний период перед наступлением 2021 года приобрели гораздо меньше пиротехнических изделий и тратили на них меньше денег, чем в аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствует информация платформы фискальных данных «Такском» в пятницу, 29 января.

Эксперты подсчитали, что средняя цена на фейерверк в декабре 2020 года выросла на 22 процента, до 387 рублей. Продажи сократились на 11 процентов в декабре 2020 года и на 24 процента в январе 2021 года.

Средняя цена на петарды составила 88 рублей в декабре и 81 рубль в январе, продажи уменьшились на 17 и на 27 процентов соответственно.

Лишь в категории хлопушек зафиксирован рост продаж, хотя и несущественный — всего два процента. При этом цена данного пиротехнического изделия выросла на девять процентов.

Председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин выразил мнение, что сокращение продаж петард и фейерверков стало следствие сокращения доходов населения в период пандемии коронавирусной инфекции: люди стремятся сэкономить.

— Если средний чек пакета пиротехнических изделий ранее был 3,5 тысячи рублей, то в этом году (могу сказать по собственному опыту) средний чек был 1,5 тысячи, то есть менее 50 процентов от того, что было ранее, — цитирует эксперта RT.

Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций разъяснили новые правила использования пиротехники в помещениях, которые вступили в силу с 1 января 2021 года.

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