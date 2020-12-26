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Врач скорой рассказал, как правильно обработать ожог от пиротехники
Фото: freeimages.com

Врач скорой рассказал, как правильно обработать ожог от пиротехники

Никита Абрамов

Общество

Ожог от пиротехники не рекомендуется смазывать маслом или другими мазями. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Андрей Ольшевский.

— Если человек получил термический ожог при взрыве петарды, тогда, во-первых, убрать провоцирующий фактор: потушить пламя, сорвать тлеющую одежду. Во-вторых, промыть участок поражения холодной водой в течение 5–10 минут. В-третьих, наложить стерильную или хотя бы чистую повязку, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

После перечисленных действий необходимо обратиться к медицинскому специалисту.

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