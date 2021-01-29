Около 60 систем сердечно-легочной реанимации закупили для столичной скорой помощи

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Новые системы для проведения автоматической сердечно-легочной реанимации появились на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. Такие приборы применяют при остановке сердца. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает официальный портал мэра Москвы.

По словам главного врача Станции скорой помощи Николая Плавунова, на данный момент развитие реанимационной службы столичной скорой помощи является одним из самых главных направлений. Система оказания внегоспитальной реанимационной помощи в Москве вышла на одну из лидирующих позиций во всем мире.

— В том числе и вследствие разработки и внедрения новых тактических схем оказания экстренной медицинской помощи. Больные с остановкой сердца — это наши самые тяжелые пациенты, для спасения жизни которых бригады станции всегда делают все возможное и невозможное, — уточнил врач.

Теперь специалисты 60 бригад скорой помощи проводят сердечно-легочную реанимацию прямо в движущемся автомобиле по дороге в медицинское учреждение. Раньше для этого машину нужно было останавливать.

На данный момент свыше 115 бригад московской скорой помощи подключены к единой системе оказания помощи пациентам с остановкой сердца, которое является самым сложным состоянием у больных. Врачи, которые работают с такими пациентами, обладают высокой квалификацией.

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