Движение на МЦД-2 в сторону Нахабино затруднено из-за повреждения контактного провода

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

мцд рижская Карта всех событий

Движение на МЦД-2 от станции Рижская в сторону Нахабино затруднено из-за повреждения контактного провода. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Пассажиров призвали следить за обновлениями. В движении электропоездов возможны оперативные корректировки графика.На данный момент на место отправили восстановительную бригаду специалистов.

❗️ D2: от станции Рижская в сторону Нахабино затруднено движение из-за повреждения контактного провода. Следите за объявлениями - возможны оперативные корректировки графика. На место отправлена восстановительная бригада. — ЦППК (@centralppk) January 29, 2021

Ранее сообщалось, что движение по Симферопольскому шоссе в сторону центра затруднено на 2,2 километра из-за наезда легкового автомобиля на препятствие.

Читайте также: Станцию МЦД-2 Печатники откроют к осени 2021 года