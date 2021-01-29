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Движение на МЦД-2 в сторону Нахабино затруднено из-за повреждения контактного провода
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Движение на МЦД-2 в сторону Нахабино затруднено из-за повреждения контактного провода

Юлия Ямпольская

Происшествия
мцд рижскаяКарта всех событий

Движение на МЦД-2 от станции Рижская в сторону Нахабино затруднено из-за повреждения контактного провода. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Пассажиров призвали следить за обновлениями. В движении электропоездов возможны оперативные корректировки графика.На данный момент на место отправили восстановительную бригаду специалистов.

Ранее сообщалось, что движение по Симферопольскому шоссе в сторону центра затруднено на 2,2 километра из-за наезда легкового автомобиля на препятствие.

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