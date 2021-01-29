Движение на МЦД-2 в сторону Нахабина восстановили

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Рижская Карта всех событий

На участке МЦД-2 Каланчевская — Рижская возобновили движение поездов в сторону Нахабина. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что станцию Рижская в сторону Нахабина поезда проезжают без остановки. Специалисты прилагают все усилия, чтобы ввести движение поездов в график.

Ранее сообщалось, что движение на МЦД-2 от станции Рижская в сторону Нахабина было затруднено из-за повреждения контактного провода.

Читайте также: Станцию МЦД-2 Печатники откроют к осени 2021 года