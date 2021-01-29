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«Прости меня»: актер Александр Самойленко сообщил о смерти матери
Фото: Екатерина Цветкова, «Вечерняя Москва»

«Прости меня»: актер Александр Самойленко сообщил о смерти матери

Ксения Монахова

Звезды

У российского актера Александра Самойленко умерла мама. Об этом артист рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он поделился с поклонниками фотографией из детства.

По информации в СМИ, Светлана Александровна, родительница артиста, скончалась от коронавируса. Однако сам Самойленко не стал называть причину трагедии. Он отметил, что с мамой у него всегда были непростые отношения.

— Мама ушла... У нас были сложные отношения, но я всегда тебя любил и люблю! Это тяжело принять! Прости меня... — поделился актер.

Поклонники Самойленко выразили слова соболезнования.

«Эх, Саша... Нам всем это приходится проживать. Соболезную твоей огромной потере! Когда сложные были отношения, кажется, еще труднее»; «Наши соболезнования. Маме светлая память»; «От всего сердца примите наши соболезнования», — написали в комментариях подписчики актера.

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