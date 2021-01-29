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Нефть торгуется разнонаправленно утром 29 января
Фото: pixabay.com

Нефть торгуется разнонаправленно утром 29 января

Ростислав Зубков

Экономика

Утром в пятницу, 29 января, мировые цены на нефть меняются разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, фьючерсы на сырье марки Brent с поставкой в марте поднялись на 0,07 процента — до 55,57 доллара за баррель.

С другой стороны, мартовские фьючерсы WTI подешевели на 0,13 процента — до 52,27 доллара за баррель.

Ранее финансовый аналитик Ян Марчинский в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал четыре причины падения рубля.

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