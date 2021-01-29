Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Умер обогнувший Землю под водой российский контр-адмирал
Фото: sbor.ru / Сайт города Сосновый Бор

Умер обогнувший Землю под водой российский контр-адмирал

Ростислав Зубков

Общество

В пятницу, 29 января, стало известно о смерти контр-адмирала Владимира Бедердинова. Ему было 73 года.

— Владимир Арифуллович был настоящим офицером, человеком долга и чести, верным своему призванию, — отметили в администрации Сосновоборского городского округа Ленобласти, комментируя новость о кончине военнослужащего.

Причины смерти Бедердинова и дата прощания с ним пока не уточняются.

Владимир Бедердинов был особенно известен переходом вокруг Земли под водой через пролив Дрейка на Камчатку. Ему удалось это сделать еще в 1979 году. За такое достижение его удостоили ордена Красного Знамени.

В общей сложности за всю свою карьеру контр-адмирал провел под водой около восьми лет.

смертьпланета Земляадмирал
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Все мнения
О проекте