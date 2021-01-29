Умер обогнувший Землю под водой российский контр-адмирал

Фото: sbor.ru / Сайт города Сосновый Бор

В пятницу, 29 января, стало известно о смерти контр-адмирала Владимира Бедердинова. Ему было 73 года.

— Владимир Арифуллович был настоящим офицером, человеком долга и чести, верным своему призванию, — отметили в администрации Сосновоборского городского округа Ленобласти, комментируя новость о кончине военнослужащего.

Причины смерти Бедердинова и дата прощания с ним пока не уточняются.

Владимир Бедердинов был особенно известен переходом вокруг Земли под водой через пролив Дрейка на Камчатку. Ему удалось это сделать еще в 1979 году. За такое достижение его удостоили ордена Красного Знамени.

В общей сложности за всю свою карьеру контр-адмирал провел под водой около восьми лет.