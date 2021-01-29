Первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен в ЮАР

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В Южно-Африканской Республике выявлен первый случай «британского» штамма коронавируса. Об этом в четверг, 28 января, заявил местный вирусолог, исследователь из Медицинской школы имени Нельсона Манделы при Университете Квазулу-Наталя Тулио де Оливейра.

Эксперт сообщил о появлении мутировавшего варианта ковида в ЮАР на брифинге, устроенном Всемирной организацией здравоохранения.

— Мы только что сообщили о выявлении первого завозного случая варианта B1.1.7 — разновидности, которая вызывает беспокойство в Великобритании, — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что пока этот штамм распространяется в ЮАР не быстро, в связи с чем оснований для паники нет. При этом не исключено возникновение других мутаций коронавирусной инфекции.

По последним данным, в ЮАР зарегистрировано свыше 1,4 миллиона случаев ковида. Почти 1,3 миллиона пациентов вылечились, более 43,1 тысячи — умерли.

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